ANP Kim-Lian van der Meij heeft opgespoten lippen

AMSTERDAM - Kim-Lian van der Meij verscheen vrijdag met blond haar en opgespoten lippen op Instagram. De 36-jarige presentatrice kroop speciaal voor Carlo Boszhards programma De TV Kantine in de huid van Oh Oh dan gaan we weer-ster Geneviève.

Door ANP - 18-11-2016, 14:14 (Update 18-11-2016, 14:14)

''Het was heel leuk om even een lekker wijf te zijn, met heel grote dikke tieten en heel grote opgespoten lippen en plaknagels'', zegt Kim-Lian. ''Maar nu gaat het eraf.'' Vervolgens trekt een visagiste de lippen van de presentatrice eraf. ''Wat een lekker gevoel'', roept Kim-Lian uit.

Daarna gaat de grote blonde pruik af. ''Kijk, it's me! Dat hadden jullie niet gezien hé, dat ik het was'', lacht de SBS-ster.

Geneviève zelf kan er gelukkig om lachen. Afgelopen zondag kreeg ze voorproefje te zien in Carlo's TV Café. Ze reageerde sportief op de persiflage.