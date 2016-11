Gulle Mick Jagger geeft flinke fooi

NEW YORK - Mick Jagger was deze week in een gulle bui. De frontman van de Rolling Stones ging met een paar vrienden eten in een Chinees restaurant in New York. De fooi die hij achterliet na afloop was hoger dan de totale rekening.

Door ANP - 18-11-2016, 10:05 (Update 18-11-2016, 10:05)

Jagger ging met vijf vrienden en een lading bodyguards eten in het chique Philippe Chow. Ooggetuigen vertellen aan TMZ dat de groep heel veel bestelde. Van wraps, saté en garnalen als voorgerecht naar pekingeend, noedels en cake als hoofd- en nagerecht.

De rocker en zijn vrienden aten voor 478 dollar (446 euro). Mick nam alles voor zijn rekening en liet ook een fooi van 500 dollar (466 euro) achter.