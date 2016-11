Yolanthe verkoopt eindelijk huis in Volendam

VOLENDAM - Yolanthe Sneijder-Cabau is eindelijk van haar huis in Volendam af. De woning stond jaren in de verkoop. Dankzij een flinke prijsverlaging heeft de voetbalvrouw nu een koper gevonden, meldt bekendeburen.nl.

Door ANP - 18-11-2016, 9:47 (Update 18-11-2016, 9:47)

Door een probleem met de fundering leek het huis, dat uitkijkt over het Markermeer, onverkoopbaar. Maar de problemen werden opgelost en Yolanthe verlaagde de vraagprijs door de jaren heen van 325.000 euro naar 225.000 euro. De koper zou uiteindelijk zo'n 215.000 euro hebben neergelegd.

Yolanthe kocht het optrekje aan de Volendamse dijk in 2008 voor 258.500 euro, toen ze een relatie had met Jan Smit. Ze vroeg daarvoor een hypotheek aan van 300.000 euro. Dat betekent dat de presentatrice een verlies lijdt van ongeveer 85.000 euro.

De brunette en haar man Wesley Sneijder zullen waarschijnlijk niet wakker liggen van het verlies. Het stel verkocht eerder dit jaar al twee andere woningen in Nederland. De villa in Vleuten van Wesley wisselde vorige maand voor 1,4 miljoen euro van eigenaar en in april verkochten ze hun Amsterdamse grachtenpand.