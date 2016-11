Halle Berry te horen op album Bruno Mars

LOS ANGELES - Bruno Mars heeft zijn nieuwe album 24K Magic vrijdag uitgebracht. Tot iedereens verbazing is er een bekende actrice te horen op de plaat. Niemand minder dan Halle Berry komt voorbij in het nummer Calling All My Lovelies.

Door ANP - 18-11-2016, 8:29 (Update 18-11-2016, 8:29)

Wie nu zit te wachten op een zangcarrière van Berry, komt bedrogen uit. De 50-jarige Oscarwinnares is te horen op een zogenaamd voicemailbericht. In het liedje is Bruno namelijk op zoek naar de warme omhelzing van een vrouw. Een van de telefoonnummers die hij belt, is van Halle. Helaas voor Bruno neemt ze niet op.

Mars bracht 24K Magic zonder al teveel poespas uit. Het album, dat dezelfde titel heeft als de single die hij eerder dit jaar uitbracht, verscheen op Spotify en Apple Music. De plaat telt negen liedjes.