ANP Bobby Brown blij met veroordeling Nick Gordon

LOS ANGELES - Bobby Brown is blij dat de rechter Nick Gordon heeft veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Dat meldt Brown op Twitter donderdag.

Door ANP - 18-11-2016, 5:33 (Update 18-11-2016, 5:33)

Een rechter in Atlanta heeft Gordon donderdag veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 36 miljoen dollar (bijna 33,9 miljoen euro) aan haar familie.

"Ik ben blij dat met het vonnis van de rechter. Ik weet nu dat meneer Gordon de naam van mijn dochter niet langer door het slijk kan halen in de toekomst of munt kan slaan uit Krissy's naam", aldus vader Brown.

Bobbi Kristina, de dochter van Bobby Brown en Whitney Houston, overleed in juli 2015 nadat ze een halfjaar in coma had gelegen. Ze was bewusteloos in bad gevonden. Uit sectie bleek dat de doodsoorzaak een combinatie van drugsgebruik en verdrinking was.

Oproep

De familie van Bobbi Kristina is ervan overtuigd dat Nick, destijds het vriendje van Bobbi Kristina, iets met haar dood te maken heeft. Ze beschuldigen hem van mishandeling. Ook zou hij geld van haar achterover hebben gedrukt.

Bobby Brown riep donderdag de officier van justitie op om een strafrechtelijk onderzoek te openen naar de betrokkenheid van Gordon bij de dood van zijn dochter. "Ik roep de officier van justitie op nu te handelen en meneer Gordon aan te klagen. Het vertragen van de zaak is van groot belang voor mij en mijn familie", aldus Brown.

Nick Gordon heeft iedere betrokkenheid bij de dood van Bobbi Kristina ontkend.