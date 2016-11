Method Man ziet geen reünie Wu-Tang Clan

NEW YORK - Rapper en acteur Method Man denkt niet dat er een reünie komt van de Wu-Tang Clan. Dat zegt de rapper tegen het tijdschrift Playboy.

Door ANP - 18-11-2016, 5:18 (Update 18-11-2016, 5:18)

Het laatste album van de Clan, A Better Tomorrow, werd een flop. "We hebben het een laatste kans gegeven", zegt Method Man, wiens echte naam Clifford Smith is. "Maar weet je, het album werd niet goed door de fans ontvangen en sommige leden van de Clan vonden het ook niks, de manier waarop we het gemaakt hebben", vervolgt de rapper.

Overigens sluit Method Man een samenwerking met een of meerdere leden van de Clan niet uit. "Als ze de studio willen opzoeken en samen een album willen opnemen ben ik van de partij".

De opmerkingen van Method Man komen daags nadat enkele nummers van het zeldzame album Once Upon A Time In Shaolin werden verspreid via het internet. Dat album werd vorig jaar geveild voor 1,8 miljoen euro en gekocht door Martin Shkreli, verzamelaar en ex-directeur van een hedgefonds. Die beloofde de nummers van het album gratis te streamen als Donald Trump de presidentsverkiezingen zou winnen. Shkreli hield woord en de unieke plaat werd vorige week door de verzamelaar online gestreamd.