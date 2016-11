Vernieler Hollywoodster Trump aangeklaagd

LOS ANGELES - De 52-jarige James Otis, die op 26 oktober de ster van Donald Trump op de Hollywood Walk of Fame vernielde, is vandalisme en vernieling ten laste gelegd. Dat meldt Variety donderdag.

Door ANP - 18-11-2016, 2:53 (Update 18-11-2016, 2:53)

Otis bekende de ster van de aanstaande president te hebben vernield met een pikhouweel en een mokerhamer. "Hij is een pathologische leugenaar en vrouwonvriendelijk", gaf Otis als rede voor zijn daad.

Leron Gubler, voorzitter van de Kamer van Koophandel van Hollywood die de Walk of Fame onderhoudt, was niet te spreken over de vernieling. "Als mensen het ergens mee oneens zijn kunnen ze door te stemmen zich uitspreken. Niet door de eigendommen van een ander te vernielen", aldus Gubler.

Op vandalisme en vernieling staat een maximale gevangenisstraf van drie jaar, al verwachten weinig mensen dat Otis ook daadwerkelijk naar de gevangenis zal moeten. Juristen noemen een taakstraf waarschijnlijker.