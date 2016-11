Nick Cannon krijgt kind met ex

LOS ANGELES - Nick Cannon wordt weer vader. De rapper, acteur en presentator heeft zijn ex-vriendin Brittany Bell bezwangerd. Dat bevestigde hij donderdag in een interview in de Amerikaanse radioshow The Breakfast Club.

Door ANP - 17-11-2016, 23:41 (Update 17-11-2016, 23:41)

Geruchten gingen al langer dat Nick weer vader zou worden, maar ontkennen doet hij niet. "Wie zegt dat het niet van mij is?", zei Nick nadat hij er naar gevraagd werd. "Er is een baby onderweg. Absoluut. God zei: wees vruchtbaar en vermenigvuldig", grapte hij.

Nick is al vader van de vijfjarige tweeling Monroe en Moroccan die hij kreeg met zijn ex-vrouw Mariah Carey. De nieuwe Cannon is al aardig onderweg. Volgens Us Weekly is Brittany, een voormalig Miss Arizona, nu zes maanden zwanger. Sinds de scheiding met Mariah in 2014 hadden Nick en Brittany lange tijd een knipperlichtrelatie.