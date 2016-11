Toppers tekenen contract bij SBS

AMSTERDAM - De Toppers verhuizen van de publieke omroep naar SBS6. Dat heeft de zender donderdag bekendgemaakt tijdens de jaarpresentatie in theater Carré in Amsterdam.

17-11-2016

SBS6 gaat onder meer het kerstconcert dat de Toppers volgende maand geven in de Ahoy uitzenden en de Toppers-show van afgelopen zomer komt met oudjaar op televisie. Verder is het trio in gesprek met SBS om allerlei extra programma's te maken.

Om wat voor programma's het gaat, is nog niet bekend. "Misschien gaan we wel op zoek naar een nieuwe Topper", hintte Jeroen van der Boom donderdagavond in een reactie in RTL Boulevard. René Froger heeft ook nog andere ideeën. "Misschien gaan we wel met mensen naar het buitenland. We willen in ieder geval meer van onszelf laten zien. Dat kan in een reisprogramma, een autoprogramma, een modeprogramma. Alles is mogelijk", zei hij.

De Toppers zijn nu druk in voorbereiding op hun kerstshows. Op 10 en van 20 tot 24 december geven ze vijf shows in Ahoy. In aanloop naar de concerten komt vrijdag hun kerstsingle Een heel gelukkig kerstfeest uit.