NPO-fonds voor drama en documentaire

AMSTERDAM - De publieke omroep heeft een fonds opgericht voor hoogwaardig drama, documentaires, radio en talentontwikkeling. Vanaf januari stelt de NPO er jaarlijks 16,6 miljoen euro voor beschikbaar. Voorzitter Shula Rijxman gaf donderdag tijdens het filmfestival IDFA het officiële startsein.

Door ANP - 17-11-2016, 19:36 (Update 17-11-2016, 19:36)

"We willen met het NPO-fonds ervoor zorgen dat programmamakers de verhalen kunnen vertellen die volgens hen verteld moeten worden. Het is onze taak om alle geluiden en visies in de samenleving te laten zien en horen", zei Rijxman.

De toewijzing van de budgetten verloopt volgens haar 'via onafhankelijke commissies met deskundige leden uit het veld'.