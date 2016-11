Teske de Schepper in Paradiso

AMSTERDAM - Zangeres en Youtuber Teske de Schepper geeft op 7 april een show in Paradiso in Amsterdam. Dat maakte ze donderdag zelf bekend via sociale media. De kaartverkoop begint zaterdag.

Door ANP - 17-11-2016, 17:16 (Update 17-11-2016, 17:16)

Teske tekende onlangs een platencontract bij Top Notch en lanceerde eerder deze maand haar single Opnieuw, de opvolger van de hit Samen met Mr. Polska. Begin november stond ze voor het eerst op het podium met een eigen show in TivoliVredenburg. Beide concerten waren binnen twee uur uitverkocht. In januari is Teske een van de headliners van Noorderslag 2017.

Momenteel werkt Teske aan haar Nederlandstalige debuutalbum dat in 2017 moet verschijnen.