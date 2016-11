Teun Luijkx in nieuwe misdaadserie

AMSTERDAM - Teun Luijkx (A'dam - E.V.A) en Rifka Lodeizen (Overspel) spelen de hoofdrollen in de nieuwe Nederlandse crime-serie Fenix. De misdaadreeks die zich afspeelt in Brabant is in het najaar van 2017 te zien op het on demand-platform KPN Presenteert.

17-11-2016

Regisseur Shariff Korver, eerder betrokken bij Penoza, verklapte donderdag tijdens de presentatie van een groot aantal nieuwe programma's die KPN laat maken voor haar abonnees de eerste twee namen van zijn cast. Hij liet zich voor het verhaal inspireren door dingen die in Brabant gebeuren 'waarvan ik als geboren Venezolaan niet eens wist dat ze in Nederland überhaupt plaatsvinden'. "In Brabant houden ze er kennelijk iets andere morele grenzen op na."

De opnames van Fenix moeten nog beginnen en ook aan de invulling van de andere rollen wordt nog hard gewerkt.

Dramaseries

KPN Presenteert brengt in 2017 voor het eerst een reeks eigen dramaseries naar het on demand-platform. Begin januari begint B.A.B.S (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). Een komedie met Diederik Ebbinge, Bianca Krijgsman en Annet Malherbe en een heel leger aan BN'ers die gastrollen vertolken. Zo treden onder anderen Georgina Verbaan, Hans Klok, Mark van Eeuwen en Dennis van der Geest aan als lookalikes van zichzelf.

Eind januari start het prestigeproject Brussel. Een serie die draait om Europa, Europeanen, politiek, vluchtelingen en terreur van de hand van schrijver Leon de Winter. In de hoofdrol schittert Johanna ter Steege als ambitieuze eurocommissaris. Regisseur Arno Dierickx (Vuurzee) belooft een on-Nederlands drama. "Al is het alleen maar omdat we bijna niet in Nederland draaien."

Sporticonen

Vanaf april brengt KPN Presenteert de tiendelige serie De Mannentester, naar het boek van Heleen van Royen. Eva van de Wijdeven kruipt in de huid van Victoria, een vrouw die in te huren is om de trouw van mannen uit te testen.

Het platform vertoont nog dit jaar het nieuwe muziekprogramma Willie's Wheels, waarin Willie Wartaal fans verrast met een optreden van hun favoriete artiest. Hij krijgt vanaf 1 december onder anderen Brownie Dutch, Roel van Velzen, de 3JS, Rico en Sticks en Brace in zijn auto om ze naar hun grootste fans te brengen. Op 11 december begint op het kanaal 24 uur met... dat door KPN van een tragische dood is gered. Peter Heerschop ontvangt sporticonen en krijgt 24 uur de tijd uit te vinden wie de persoon achter de bekende sporter is. Onder anderen Dorian van Rijsselberghe, Pierre van Hooijdonk, Bibian Mentel, Jorien ter Mors, Ellen Hoog en Thomas Dekker laten zich een etmaal opsluiten.