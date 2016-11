Bijna 1,3 miljoen voor privéconcert Take That

ANP Bijna 1,3 miljoen voor privéconcert Take That

LONDEN - Take That heeft aardig wat geld opgehaald voor het goede doel. De Britse boyband veilde een privéconcert voor de liefdadigheidsorganisatie Children In Need. Een fan betaalde 1,1 miljoen pond (bijna 1,3 miljoen euro) voor de show, meldt de BBC.

Door ANP - 17-11-2016, 15:22 (Update 17-11-2016, 15:22)

“O mijn god”, reageerde Gary Barlow toen hij het bedrag hoorde. Zakenvrouw Elaine Fairfax tastte diep in de buidel voor een optreden van Gary en co. Ze bood aanvankelijk een half miljoen pond (582.000 euro), maar dat werd verdubbeld door een andere grote Take That-fan. Daarop besloot Elaine 1,1 miljoen pond (bijna 1,3 miljoen euro) te bieden.

Voor dat geld krijgt ze een privéconcert van 45 minuten. Maar Gary, Mark Owen en Howard Donald doen mogelijk veel meer dan alleen zingen. “We komen optreden, doen een drankje, maken selfies, maken kennis met je vrienden en ontmoeten je vader en moeder. Wat je wil, we doen het”, zei Gary. “Probeer maar eens van ons af te komen. Aan het eind van de avond werk je ons de deur uit.”

Het is volgens de BBC voor het eerst dat Take That een privéoptreden geeft na een veiling. Die was een initiatief van presentator Chris Evans, die Gary een paar dagen geleden een mailtje stuurde. Gary overlegde met zijn bandmaatjes, die binnen vier minuten toestemden. “Children In Need ligt ons aan het hart.”