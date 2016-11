Kensington en Miss Montreal op jarig Zand

ALMERE - Kensington en Miss Montreal staan in augustus op de jubileumeditie van Strandfestival Zand. Het festival maakte donderdag de eerste namen bekend voor de tiende editie.

Door ANP - 17-11-2016, 9:25 (Update 17-11-2016, 9:25)

Die vindt plaats op zaterdag 19 augustus en wordt gepresenteerd door Jeroen van Koningsbrugge en Lieke van Lexmond. Het festival op het strand van Almere staat uitgebreid stil bij het jubileum. Tien artiesten maken hun opwachting op een extra lange festivaldag, die al om 10.00 uur begint.

“De tiende editie van het festival gaat groots gevierd worden, want we zijn met het team natuurlijk ontzettend jarig en trots en dat willen we graag met onze bezoekers delen”, zegt Jeroen van Koningsbrugge. “De extra lange festivaldag met meer artiesten dan ooit zijn natuurlijk de basisingrediënten, maar ik weet wat we nog meer gaan doen en kijk dan ook enorm uit naar deze bijzondere feestelijke editie.”

Kensington staat volgend jaar voor de tweede keer op Strandfestival Zand. Voor Miss Montreal is het de derde keer dat ze optreedt tijdens het jaarlijkse festival. De organisatie verwacht 25.000 bezoekers.