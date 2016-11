Nachtje cel voor Kleine Viezerik

DEN HAAG - Kleine Viezerik heeft onlangs een nacht moeten brommen. De rapper ging volgens De Telegraaf compleet door het lint tegen een motoragent die hem aanhield omdat hij voor de zoveelste keer zonder rijbewijs reed.

Door ANP - 17-11-2016, 7:39 (Update 17-11-2016, 7:39)

Kleine Viezerik, die tegenwoordig door het leven gaat als Rick Versace, negeerde zondagavond in Amsterdam een stopteken van de politie. Een motoragent wilde de auto controleren omdat die in het systeem staat sinds er al eerder zonder rijbewijs in werd gereden.

Kleine Viezerik beledigde de agent en schreeuwde dat hij werd aangehouden omdat hij zwart is. De 34-jarige rapper zou zelfs gedreigd hebben een kopstoot uit te delen.