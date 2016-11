Forest Whitaker in film over moord op Tupac

LOS ANGELES - Forest Whitaker is in gesprek om samen met Johnny Depp te gaan spelen in een speelfilm over de moord op rappers Tupac en The Notorious B.I.G. Zo weet The Hollywood Reporter.

17-11-2016

De film, met de titel Labyrinth, wordt geregisseerd door Helmer Brad Furman, bekend van The Lincoln Lawyer en vertelt de gebeurtenissen rond de moord in 1996 op de twee hiphopartiesten.

Whitaker zou azen op de rol van een journalist die samen met een detective, gespeeld door Depp, de zaak proberen op te lossen en een groot schandaal bij de politie in Los Angeles blootleggen.

De opnamen voor Labyrinth staan gepland in het voorjaar van 2017.