Paul Verhoeven wil remake Starship Troopers

ANP Paul Verhoeven wil remake Starship Troopers

NEW YORK - Paul Verhoeven ziet het aanstaande presidentschap van Donald Trump als een goede reden om een remake te maken van zijn film Starship Troopers uit 1997. Dat meldt Rolling Stone.

Door ANP - 17-11-2016, 4:44 (Update 17-11-2016, 4:44)

Een remake van de satirische sciencefictionfilm ligt al een tijdje in de planning en volgens Verhoeven is de verkiezing van Trump een uitstekend moment. "Het verhaal doet het goed met dank aan Trumps aanstaande presidentschap", vertelt Verhoeven tijdens een vraag- en antwoordsessie in New York.

Het originele verhaal van Starship Troopers was geinspireerd op een boek van de Amerikaanse schrijver Robert Heinlein. Het vertelt het verhaal van een oorlog tussen de mens en buitenaardse insecten. De samenleving in de toekomst van Heinlein wordt geleid door een militaire en fascistische regering.

Verhoeven probeerde in zijn verfilming van het boek in 1997 subtiel kritiek te geven op de samenleving. "Het is de duurste arthousefilm ooit gemaakt", grapte Verhoeven.