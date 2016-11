Justin Bieber vanuit Zwitserland bij AMA's

ANP Justin Bieber vanuit Zwitserland bij AMA's

ZURICH - Justin Bieber treedt zondag op tijdens de American Music Awards, live vanuit Zwitserland. Dat meldt Billboard.

Door ANP - 17-11-2016, 4:08 (Update 17-11-2016, 4:08)

De Canadese zanger is op dit moment op zijn wereldtournee Purpose en zal via een beeldverbinding voor de zesde keer in zijn carrière op de AMA's optreden. Bieber is dit jaar genomineerd voor vijf awards, onder andere voor beste artiest.

Naast Bieber zullen onder andere ook Maroon 5, Rihanna, Drake, Shawn Mendes, Lady Gaga en Bruno Mars optreden tijdens de show.

De AMA's worden zondag 20 november vanaf 02:00 Nederlandse tijd uitgezonden op de Amerikaanse zender ABC. De presentatie ligt in handen van supermodel Gigi Hadid en Jay Pharoah.