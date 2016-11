Brooke Mueller psychisch onderzocht

SALT LAKE CITY - Brooke Mueller is opgenomen voor psychiatrisch onderzoek in een ziekenhuis in Salt Lake City. Dat meldt USA Today.

Door ANP - 17-11-2016, 3:18 (Update 17-11-2016, 3:18)

De politie was woensdag korte tijd op zoek naar Mueller (39). De ex van Charlie Sheen zou de zevenjarige tweeling Bob en Max die ze samen met de acteur kreeg, hebben mishandeld bij een wasstraat.

Een getuige belde bezorgd de politie toen hij een vrouw wild naar Bob en Max zag zwaaien. Brooke leek onder invloed en de zevenjarige jongens waren slechts gekleed in hun pyjama en hadden geen schoenen aan. Voordat de politie arriveerde was ze echter al vertrokken samen met iemand die op een assistent of nanny leek.

De politie spoorde Brooke later op en bracht de kinderen in veiligheid. Brooke en Sheen hebben sinds hun scheiding in 2011 een moeizame relatie. De twee kampen met verschillende verslavingen en psychische klachten.