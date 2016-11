The Weeknd lanceert weer track met Daft Punk

TORONTO - The Weeknd lanceert donderdag in aanloop naar de release van zijn nieuwe album twee nieuwe tracks. Een daarvan is opnieuw een samenwerking met het Franse duo Daft Punk.

Door ANP - 16-11-2016, 20:41 (Update 16-11-2016, 20:41)

De Canadese zanger heeft woensdag op sociale media maar één boodschap: "Morgen", schrijft The Weeknd bij twee foto's van de singlecovers van de nummers Party Monster en I Feel It Coming. De laatste is net als het titelnummer van het nieuwe album Starboy gemaakt met Daft Punk.

Het album Starboy komt op 25 november uit. Het is de opvolger van Beauty Behind the Madness, de cd waarmee The Weeknd vorig jaar wereldwijd doorbrak. De single Starboy is als eerst voorloper van het album goed ontvangen met hoge posities in de hitlijsten.