Kensington en Racoon op Concert at SEA 2017

ANP Kensington en Racoon op Concert at SEA 2017

RENESSE - Kensington, Racoon, Broederliefde en - zoals altijd - organisator BLØF spelen volgend jaar op Concert at SEA. Het zijn de eerste namen die voor het festival op 30 juni en 1 juli bekend zijn gemaakt.

Door ANP - 16-11-2016, 18:25 (Update 16-11-2016, 18:25)

Concert at SEA op de Brouwersdam in Zeeland is een van de grootste festivals van Nederland met 40.000 bezoekers per dag. Het is het paradepaardje van de Zeeuwse band BLØF, die het festival in 2017 voor de twaalfde keer organiseert.

"Het is heerlijk om samen met onze bezoekers nu alweer vooruit te kijken naar de zomer. Met deze eerste namen is de start gemaakt voor die mooie twee dagen op de Brouwersdam", zegt BLØF-zanger Paskal Jakobsen.

De voorverkoop start op donderdag 24 november.