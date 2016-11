BEP-rapper Taboo had teelbalkanker

LOS ANGELES - Jaime Luis Gómez, vooral bekend onder zijn artiestennaam Taboo, heeft teelbalkanker overwonnen. Dat onthulde de rapper van The Black Eyed Peas woensdag in de tv-show The Doctors.

Door ANP - 16-11-2016, 18:08 (Update 16-11-2016, 18:08)

De ziekte werd min of meer per toeval ontdekt bij Taboo. De rapper had al jaren last van zijn rug nadat hij eens zijn stuitje had gebroken. Toen de pijn erger werd in combinatie met griepachtige verschijnselen bracht hij toch maar een bezoek aan een arts. Die ontdekte na een reeks onderzoeken dat hij aan kanker leed.

Er was direct haast geboden, want de kanker was al uitgezaaid naar de lymfeklieren in de buik. Dokters vreesden dat de ziekte zich nog verder zou verspreiden. Taboo moest daarom een agressieve chemotherapie ondergaan en ook moest zijn rechter testikel verwijderd worden.

"Het voelde bij elkaar als een oorlog, een marteling en een nachtmerrie. Alles in een", zei Taboo in de show over de chemo. De strijd was echter niet voor niets. "Ik ben weer kankervrij, dames en heren!"

Taboo hoopt door zijn verhaal te delen mensen aan te sporen vooral een arts op te zoeken wanneer ze langdurig ergens last van hebben.