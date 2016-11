Ricky Martin verloofd met vriend

ANP Ricky Martin verloofd met vriend

LOS ANGELES - Ricky Martin gaat trouwen. De zanger is voor zijn vriend Jwan op de knieën gegaan, zo onthulde hij woensdag in de talkshow van Ellen DeGeneres.

Door ANP - 16-11-2016, 16:27 (Update 16-11-2016, 16:27)

"We hebben ons net verloofd", vertelde Ricky terwijl hij zijn verlovingsring showde. Het aanzoek ging echter niet geheel van een leien dakje. "Ik was ontzettend nerveus. Ik ging op mijn knieën en haalde het doosje tevoorschijn maar in plaats van te zeggen 'wil je met me trouwen', zei ik: 'ik heb iets voor je!'." Jwan snapte in eerste instantie dan ook niet wat de vraag was.

Gelukkig voor Ricky zei Jwan later volmondig 'ja'. Wanneer de bruiloft is, is nog niet bekend. Ricky en Jwan hebben ruim een jaar een relatie.

In de uitzending onthulde de zanger ook dat hij een eigen show krijgt in Las Vegas. Ricky krijgt een vaste plek in het nieuwe Park Theater van het Monte Carlo Resort and Casino.