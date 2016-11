Ook Ricky Martin strijkt neer in Las Vegas

LOS ANGELES - Na artiesten als Britney Spears, Céline Dion en de Backstreet Boys heeft ook Ricky Martin besloten zich tijdelijk te vestigen in Las Vegas. Dat maakte de zanger woensdag bekend in de talkshow van Ellen DeGeneres.

Door ANP - 16-11-2016, 15:22 (Update 16-11-2016, 15:22)

“Ik ga naar Vegas!”, jubelde Ricky, die meteen alle kijkers uitnodigde. Wanneer de zanger neerstrijkt in de Amerikaanse gokstad, is nog niet bekend. Ricky krijgt een vaste plek in het nieuwe Park Theater van het Monte Carlo Resort and Casino.

Ricky heeft voorlopig nog zijn handen vol aan zijn One World Tour, waarmee hij tot half december door Zuid- en Midden-Amerika trekt. Het Park Theater opent op 17 december zijn deuren, dan treedt Stevie Nicks op. In februari en mei verzorgt Cher er een reeks concerten.