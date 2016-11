Michael Douglas biedt Val Kilmer excuses aan

LOS ANGELES - Val Kilmer heeft excuses gekregen van Michael Douglas. Douglas suggereerde in een interview dat Kilmer kanker heeft. “Hij heeft een aardig briefje geschreven”, liet Kilmer woensdag weten via Facebook.

Door ANP - 16-11-2016, 15:08 (Update 16-11-2016, 15:08)

Douglas bood zijn excuses aan voor ‘wat hij suggereerde in de buitenlandse pers’. De 72-jarige acteur zei dat zijn goede vriend Kilmer leed aan ‘dezelfde ziekte als ik’. Douglas werd in 2010 behandeld voor keelkanker. “Hij was blij te horen dat het goed met mij gaat”, schreef Kilmer op Facebook.

Geruchten dat ook Kilmer kampt met kanker zijn niet nieuw. Vorig jaar oktober werd de 56-jarige acteur gesignaleerd bij een behandelcentrum voor kanker. Via Facebook liet hij toen weten niet ziek te zijn.

Kilmer zei begin deze maand al niet boos te zijn op Douglas na zijn uitlatingen. “Wat Michael Douglas ook ertoe heeft gezet te speculeren over mijn gezondheid, hij is een goede vriend en ik weet zeker dat hij het niet slecht bedoelde.”