Do bevallen van dochter Loulou

ANP Do bevallen van dochter Loulou

AMSTERDAM - Dominique van Hulst, beter bekend als Do, is woensdagochtend bevallen van haar tweede kind. Het meisje kreeg de naam Loulou, maakte de zangeres en presentatrice bekend via Twitter.

Door ANP - 16-11-2016, 14:29 (Update 16-11-2016, 14:29)

“Instant love! Vanochtend geboren, onze dochter & zusje Loulou. 3700 gr. Wij maken het goed en zijn zó verliefd!”, schreef Do bij een kiekje van haarzelf met de kleine.

Loulou is het tweede kind voor Do en haar vriend Marc. In januari 2014 beviel de zangeres en presentatrice van zoon Jip. Dat ze dit keer een dochter kreeg, maakte Do in augustus bekend.