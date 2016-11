Oorlogsjaren Audrey Hepburn in Airborne Museum

OOSTERBEEK - Het Airborne Museum in Oosterbeek opent in januari 2017 een tentoonstelling over de oorlogsjaren van de later wereldberoemd geworden actrice Audrey Hepburn (1929 - 1993). Zij woonde in de jaren van de Tweede Wereldoorlog in Arnhem en Velp bij haar gescheiden, Nederlandse moeder barones Ella van Heemstra.

Van de filmster is bekend dat zij wel optrad voor het verzet, maar dat haar moeder ondertussen uitging met hoge Duitse legerofficieren is veel minder bekend. De expositie 'Moederliefde. Het geheim van Ella & Audrey' draait om de inspanningen van de moeder om haar dochter kansen te geven die zijzelf niet had gehad. Daarvoor gebruikte zij haar netwerk, dat zij deels opbouwde toen ze lid was van een fascistische partij. Na de oorlog verhuisden moeder en dochter naar Amsterdam, omdat de familie van Heemstra in Arnhem niet meer echt welkom was.

Doel van de tentoonstelling is volgens het museum te laten zien dat gewone burgers in de oorlog niet alleen maar 'goed' of 'fout' waren. De zoons van Hepburn komen de expositie openen.