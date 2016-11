Vivienne niet bezig met ‘volgende stap’

AMSTERDAM - Vivienne van den Assem heeft haar handen voorlopig vol met de presentatie van Goedemorgen Nederland. Met de volgende stap in haar carrière is de 33-jarige actrice en presentatrice dan ook nog niet bezig, vertelt ze in De Telegraaf.

“Ik zit hier net en moet nog veel leren”, zegt Vivienne, die sinds mei een van de gezichten is van de WNL-ochtendshow. Toch heeft Vivienne wel ambities. “Maar ik droom niet van een bepaald iets. Ik heb aan Goedemorgen Nederland mijn handen vol en binnen WNL zijn er ook andere mogelijkheden.” Zo speelt Vivienne nog steeds met de gedachte een radioprogramma te maken.

Acteren blijft ze ook gewoon doen. “Vorige week heeft Hart Beat, waarin ik een manager van een popster speel, de status Gouden Film behaald”, schetst Vivienne. “Ik ben laatst ook na een auditie afgewezen voor een rol. Als het te combineren is met dit werk, wil ik blijven acteren.”