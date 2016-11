Nieuwe film van Star Wars-ster op IFFR 2017

ROTTERDAM - Paterson, de nieuwste film van Star Wars-acteur Adam Driver, zal te zien zijn op de komende editie van het Filmfestival Rotterdam. Dat maakte het IFFR woensdag bekend.

Door ANP - 16-11-2016, 8:34 (Update 16-11-2016, 8:34)

Driver brak vorige jaar door bij het grote publiek met zijn rol als schurk Kylo Ren in de nieuwste Star Wars-film, The Force Awakens. In Paterson van Jim Jarmusch speelt Driver een buschauffeur die in zijn vrije tijd gedichten schrijft.

De film is te zien in het programma Voices, waarin titels worden gedraaid van regisseurs met een uitgesproken kijk op de wereld. In totaal beleven in dit onderdeel acht films hun internationale premiere tijdens het IFFR. Van regisseur Jim Jarmusch is ook de documentaire Gimme Danger, over de punkband The Stooges te zien.

Festivalervaring

Andere onderdelen op het festival zijn Bright Future, waarin aanstormend jong talent wordt gepresenteerd, en Deep Focus, waarin historische klassiekers en retrospectieven te zien zijn. In het vierde IFFR-ingrediënt Perspectives worden alle thema-onderdelen van het programma gebundeld.

"De vier secties hebben hun eigen verhaal en karakter waardoor bezoekers en filmprofessionals zich goed kunnen oriënteren op de festivalervaring die bij hen past", stelt festivaldirecteur Bero Beyer. Andere titels en programmaonderdelen worden binnenkort bekendgemaakt. Het IFFR vindt in 2017 plaats tussen 25 januari en 5 februari. De Doelen vormt ook dit jaar weer het hart van het festival.