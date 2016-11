Theater ‘voelt als thuiskomen’ voor Brigitte

AMSTERDAM - Brigitte Nijman staat na jaren weer op de planken in Ciske de musical. Tijdens de try-out werd ze overmand door emoties. “Ik aanschouwde het geheel en voelde hoe dankbaar ik ben dat ik deel mag uitmaken van zo’n mooi stuk”, vertelt Brigitte aan De Telegraaf.

Door ANP - 16-11-2016, 8:26 (Update 16-11-2016, 8:26)

“Ik voelde echt vlinders in mijn buik, als een soort verliefdheid voor het vak.” De afgelopen jaren was Brigitte vooral druk in de muziekwereld. Dat ze nu weer veel van huis is, is voor haar man Robert ‘wel even wennen’. “Ik heb hem pas ontmoet in de periode na Goud, mijn laatste grote muziektheaterrol in 2006. Een tijd waarin ik overdag meestal in de muziekstudio was en mijn tijd aardig zelf kon indelen. Nu speel ik straks zeven voorstellingen in de week. Dat is andere koek.”

Ook haar man ziet dat Brigitte dolblij is met haar rol in Ciske de musical. “Het gekke is dat ik de afgelopen jaren ook met heel veel plezier in de muziekindustrie heb gewerkt. Maar dat het theater nu voelt als thuiskomen. Zo vertrouwd. ‘In al die jaren dat we samen zijn, heb ik je nog nooit op deze manier zien stralen’, zei Robert laatst. Volgens mij zegt dat genoeg.”