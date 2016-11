'Romance Kiefer Sutherland en Katie Holmes'

ANP 'Romance Kiefer Sutherland en Katie Holmes'

LOS ANGELES - Katie Holmes verwerkt haar verdriet om de verbroken relatie met Jamie Foxx in de armen van Kiefer Sutherland. Dat meldt OK Magazine.

Door ANP - 16-11-2016, 5:08 (Update 16-11-2016, 5:08)

De acteurs leerden elkaar al kennen in 2002, toen ze samen in de film Phone Booth speelden. In die tijd waren ze echter met iemand anders. Ze zouden elkaar afgelopen zomer op een feestje van gemeenschappelijke vrienden weer tegengekomen zijn.

"Kiefer is een echte gentleman voor Katie", vertelt een bron van het magazine. "Hij laat haar weer lachen na de moeilijke breuk met Jamie." Katie (37) en Kiefer (49) zouden het rustig aan doen, maar volgens de insider ziet het er naar uit dat de relatie snel serieuzer zal worden.