ANP 'Rol voor Steve Carell in Minecraft-film'

LOS ANGELES - Steve Carell is in verregaande onderhandelingen over een rol in de verfilming van de game Minecraft. Dat weet Variety te melden.

Door ANP - 16-11-2016, 4:55 (Update 16-11-2016, 4:55)

Studio Warner kocht afgelopen winter de filmrechten van het razend populaire spel, waarin gamers eigen werelden voor hun avatars kunnen bouwen. De game ging wereldwijd meer dan 100 miljoen keer over te toonbank, en is daarmee het bestverkopende pc-spel ooit.

Carell zou de eerste acteur zijn die tekent voor de film. De regisseur is wel al bekend: Rob McElhenney, onder meer bekend als acteur uit de serie It's Always Funny In Philadelphia, waarin hij de rol van Mac speelt.

Minecraft moet vanaf mei 2019 in de bioscoop te zien zijn.