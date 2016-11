IDFA opent met Stranger in Paradise

AMSTERDAM - De 29e editie van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) begint woensdagavond met de vertoning van Stranger in Paradise in Koninklijk Theater Carré. De Nederlandse documentaire van regisseur Guido Hendrikx gaat over de vluchtelingenproblematiek in Europa.

In totaal zijn er op het documentairefestival, dat tot en met 27 november duurt, ruim driehonderd films te zien. Hiervan gaan er 102 in wereldpremière. Op het programma staan 44 Nederlandse titels. IDFA heeft weer diverse speciale programma's, zoals The Quiet Eye waarin de zogenoemde slow documentary centraal staat en Assembling Reality waarin het draait het om de montage. Ook is er aandacht voor racisme, onder meer met de vertoning van de 7,5 uur durende documentaireserie O.J.: Made in America (VS, 2016).

De jaarlijks terugkerende top tien wordt dit keer samengesteld door de Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa. Van zijn werk is op het festival ook een overzicht te zien.

Op woensdag 23 november worden de winnaars van de verschillende competities bekendgemaakt.