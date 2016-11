Weer ruzie Sofia Vergara en ex over embryo's

LOS ANGELES - Sofia Vergara en haar ex Nick Loeb liggen opnieuw overhoop over de toekomst van twee embryo's. De twee lieten tijdens hun relatie twee eitjes bevruchten, en hebben sinds hun breuk in 2014 ruzie over de eigenschap.

Nick hoopt via een surrogaatmoeder vader te worden van de kinderen, Sofia is daar faliekant op tegen. De zakenman heeft de Modern Family-actrice er in het verleden van beschuldigd de embryo's te willen vernietigen, wat hij moord noemde. De actrice liet daarop weten dat dat niet haar intentie is, maar dat ze de eitjes in hun bevroren staat wil laten. In een overeenkomst die Nick en Sofie in 2013 tekenden, is vastgelegd dat er niets met de embryo's gebeurt tenzij beide partijen toestemming geven.

Nu de rechtszaak voortduurt, heeft Sofia's team twee exen van Nick die tijdens hun relaties met hem abortus pleegden op laten roepen als getuigen. Uit hun verhaal zou moeten blijken dat zijn claim dat hij overtuigd is dat het leven begint bij de verwekking, in het verleden onwaar is gebleken. Nick is woedend over de eis, omdat het zou betekenen dat hij de identiteit van de exen in kwestie prijs moet geven. De zakenman verklaarde dinsdag tegenover de New York Post dat hij nog liever de bak in draait, dan dat hij de namen noemt.