Paula Abdul, Boyz II Men en NKOTB op tournee

LOS ANGELES - Paula Abdul gaat voor het eerst in 25 jaar op tournee. De Straight Up-zangeres trekt volgend jaar samen met New Kids On The Block en Boyz II Men door Noord-Amerika.

Door ANP - 16-11-2016, 3:25 (Update 16-11-2016, 3:25)

Paula trad afgelopen zomer voor het eerst in lange tijd op tijdens het concert van New Kids On The Block op het Mixtape Festival in Pennsylvania. Op dat evenement was Boyz II Men ook aanwezig. NKOTB-zanger Donnie Wahlberg vertelde dinsdag in de Today Show dat de jaren 80 en 90-sterren daarna zijn gaan praten over een tour.

De 54-jarige zangeres was in de jaren 80 choreografe van Janet Jackson. In 1988 bracht ze haar eigen plaat uit, Forever Your Girl. Ze scoorde daarmee grote hits als Straight Up en Opposites Attract. Paula was vanaf 2002 acht seizoenen lang jurylid van American Idol.