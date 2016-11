Zusje Miley Cyrus brengt eerste single uit

LOS ANGELES - Noah Cyrus treedt in de voetsporen van haar wereldberoemde zus Miley. De zestienjarige bracht dinsdag haar eerste single Make Me (Cry) uit. Het nummer is een samenwerking van Noah en de Engelse producent Labrinth.

Door ANP - 16-11-2016, 2:40 (Update 16-11-2016, 2:40)

De single is het tweede muziekproject van de tiener. In 2008 zong ze de titelsong van de Japanse animatiefilm Ponyo, samen met Frankie Jonas, het jongere broertje van de drie Jonas Brothers.

Miley en Noah hebben hun muzikale talent niet van een vreemde: hun vader Billy Ray Cyrus is een grote countryster in de VS. Internationaal is hij vooral bekend van het nummer Achy Breaky Heart.