Billy Bob Thornton wil met Brad Pitt werken

ANP Billy Bob Thornton wil met Brad Pitt werken

LOS ANGELES - Angelina Jolie's ex-man Billy Bob Thornton heeft een opvallende collega op zijn wensenlijstje staan. Hij zou graag een keer samenwerken met Brad Pitt, die momenteel in scheiding ligt met de actrice.

Door ANP - 16-11-2016, 2:16 (Update 16-11-2016, 2:16)

"Dit klinkt misschien gek, maar ik zou graag een film met Brad maken", zegt de acteur in de Amerikaanse Playboy. "Ik denk dat dat heel goed zou werken. We zouden twee kerels uit het zuiden van de VS spelen."

Billy Bob was van 2000 tot 2003 getrouwd met Angelina. De twee hebben nog een vriendschappelijke band, alhoewel je je daar volgens de Fargo-acteur niet te veel bij moet voorstellen. "We spreken elkaar heel af en toe. Soms gaan er jaren overheen voor we elkaar weer eens zien. Zij heeft haar wereld en ik de mijne."