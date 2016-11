NKOTB-zanger Jonathan Knight verloofd

BOSTON - New Kids On The Block-zanger Jonathan Knight is verloofd met zijn vriend Harley Rodriguez. Dat vertelde hij dinsdag in de radioshow van Jenny McCarthy.

Door ANP - 16-11-2016, 2:15 (Update 16-11-2016, 2:15)

Jon vroeg Harley ten huwelijk in Afrika, in het bijzijn van de moeders van de twee. "Dat leek me het juiste moment om de grote vraag te stellen en het officieel te maken", aldus de zanger, die vertelde dat Harley en hij zichzelf al langer als getrouwd beschouwden.

Jonathan werd in zijn New Kids On The Block-tijd nog gelinkt aan een aantal vrouwen, onder wie zangeres Tiffany. Zij deelde begin 2011 met de wereld dat de zanger homo is. Jon reageerde in een blog op de site van de boyband, waarin hij aangaf dat hij zijn seksuele voorkeur nooit geheim heeft gehouden. "Blijkbaar is het een must voor een bekende homo om op de voorpagina van een tijdschrift te staan met de tekst 'Ik ben homo'. Het spijt me dat ik niet heb gedaan wat er van me werd verwacht."

Harley (43) en Jonathan (47) leerden elkaar kennen in 2008. Begin 2015 deden ze samen mee aan The Amazing Race, de Amerikaanse versie van Peking Express. De verloofden veranderden al een tijdje geleden op social media allebei hun achternaam in Knight-Rodriguez, waardoor veel fans dachten dat de zanger stiekem getrouwd was.