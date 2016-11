I-Days Festival strikt Bieber en Garrix

ANP I-Days Festival strikt Bieber en Garrix

MILAAN - Het Italiaanse festival I-Days heeft voor de komende editie twee enorme namen weten te strikken. Justin Bieber en Martin Garrix maken op zondag 18 juni hun opwachting op het podium in Milaan, zo heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 15-11-2016, 23:03 (Update 15-11-2016, 23:03)

Het I-Days Festival, dat plaatsheeft op het circuit van Monza, is het eerste Europese festival in 2017 die Bieber tot nu toe op het affiche heeft staan. Of hij ook naar andere festivals komt, is nog niet bekend. Andere namen op I-Days zijn onder meer Green Day, Radiohead en Linkin Park.

Het festival vindt plaats van 15 tot 18 juni 2017.