ANP Zoon Shakira weer op de been

BARCELONA - Het gaat weer goed met het jongste zoontje van zangeres Shakira. Het eenjarige jongetje lag een week lang in het ziekenhuis, maar is weer helemaal beter.

Door ANP - 15-11-2016, 20:40 (Update 15-11-2016, 20:40)

"Bedankt voor alle berichtjes die jullie naar Sasha stuurden toen hij ziek was. Alles is weer onder controle, hij is weer helemaal zijn vrolijke zelf", schrijft de Colombiaanse Shakira bij een foto van haar en Sasha op Instagram. Daarop zijn de twee lachend te zien.

Wat Sasha precies mankeerde, is niet bekendgemaakt. Volgens Spaanstalige media lag het ventje in een privékliniek. Shakira zegde een aantal optredens af vanwege haar zieke zoontje.

Sasha is de tweede zoon van Shakira en voetballer Gerard Piqué. Hun eerste zoon, Milan, werd in 2013 geboren.