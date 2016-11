Dwayne 'The Rock' Johnson meest sexy man

ANP Dwayne 'The Rock' Johnson meest sexy man

LOS ANGELES - Dwayne 'The Rock' Johnson is door het blad People benoemd tot de meest sexy man van het jaar. In de Ellen DeGeneres Show werd dinsdag de cover van het blad onthuld.

Door ANP - 15-11-2016, 14:25 (Update 15-11-2016, 14:25)

De 44-jarige acteur en voormalig worstelaar is trots op de titel. "Dit is gaaf! Het eerste wat ik dacht is: hoe cool en geweldig dit is. Ik heb hiermee zowat het hoogtepunt bereikt. Ik zou niet zo goed weten wat er nu nog volgt. Ik heb het allemaal gedaan", zegt de gespierde acteur in People.

Wat hem zo sexy maakt? Zelf antwoordt hij daarop: "Ik denk door mijn gevoel voor humor en doordat ik niet probeer om sexy te zijn." Wel is hij ervan overtuigd dat uiterlijke verzorging bijdraagt aan zijn looks. ''Het begint met de verzorging van de huid. En we hebben maar één gezicht, dus verzorg dat goed. Daarom verwijder ik oude huidcellen."

In 2013 ging de titel naar Adam Levine. In 2014 werd Chris Hemsworth uitgeroepen tot de meest sexy man van het jaar. Vorig jaar viel David Beckham deze eer te beurt.