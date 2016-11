Regisseur Roel Reiné komt voor casting

AMSTERDAM - Regisseur Roel Reiné is eind deze maand even terug in Nederland voor de casting van zijn nieuwe film Redbad 754 A.D. Het historische filmepos over de kerstening, de sagen en legenden van de Friese koning Radboud wordt in 2018 in de bioscopen verwacht. Op dit moment verblijft Reiné nog in Canada voor de opnamen van de western Dead Again in Tombstone.

Redbad 754 A.D. wordt geproduceerd door Klaas de Jong, die eerder met Reiné samenwerkte voor de film Michiel de Ruyter. Het jaartal 754 verwijst naar het jaar waarin Bonifatius bij Dokkum werd vermoord.

De opnames vinden grotendeels in het noorden plaats in ruige natuurgebieden. Daarnaast wordt er ook gedraaid in Denemarken op de historische plaatsen van de Vikingen. Reiné wil voor de film een terp met een nederzetting nabouwen. Hij zoekt daarnaast naar een plek waar Dorestad nagebouwd kan worden aan een rivier. Dorestad was destijds het grootste handelscentrum van Europa en lag op de grens tussen de heidense en christelijke wereld. Het was de Franken een doorn in het oog dat de stad in handen is van de Friese koning Aldigisl, vader van Redbad.