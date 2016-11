Ook The Rock sluit presidentschap niet uit

LOS ANGELES - De overwinning van voormalig realityster Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft de politieke ambities van verschillende sterren flink opgeschroefd.

Na Chris Rock, Kanye West en Ron Perlman heeft nu ook Dwayne 'The Rock' Johnson aangegeven het Witte Huis niet uit te sluiten. "Het zou een geweldige mogelijkheid zijn om mensen te helpen, dus het is een optie", aldus de Moana-acteur tijdens interviews ter promotie van die film. "Deze verkiezingen hebben laten zien dat alles mogelijk is."

De voormalig worstelaar besprak in een interview met de Britse GQ afgelopen juni al zijn politieke aspiraties. "Ik kan niet ontkennen dat het idee van gouverneur zijn, het idee van president zijn, me aanspreekt", zei hij toen. "Het zou me in de gelegenheid stellen impact te hebben op het leven van mensen, op mondiaal niveau."