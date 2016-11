Barbie maakt pop met maten Ashley Graham

ANP Barbie maakt pop met maten Ashley Graham

LOS ANGELES - Model Ashley Graham zag maandag een wens in vervulling gaan. Ze kreeg de eerste Barbie uitgereikt die naar haar is gemodelleerd.

Door ANP - 15-11-2016, 4:37 (Update 15-11-2016, 4:37)

Ashley is plus size en liet zich eerder dit jaar positief uit toen Barbie aankondigde meer kleuren en vormen in de poppen aan te brengen. Maker Mattel nam naar aanleiding van haar uitspraken contact op met het model. "Zo zie je maar wat je met woorden kunt bereiken", aldus Ashley tegenover Pret-a-Porter.

Dijen

Bij de ontwikkeling van haar Barbie, had de 29-jarige een aantal eisen. "Ik wilde dat haar dijen elkaar raken. Want ik wil dat jonge meisjes weten dat het oké is als zij dat hebben, ondanks dat de maatschappij zegt dat een 'thigh gap' mooier is."

Ashley, die ook een van de vrouwen is die maandagavond werd geëerd met een Woman Of The Year-award van tijdschrift Glamour, denkt dat het haar zelf als kind meer vertrouwen had gegeven als ze Barbies had gehad in een andere maat. "Waarschijnlijk had ik dan wel anders gekeken naar mijn ronde armen en buik. Niet elk meisje lijkt op Barbie, dat is niet voor iedereen haalbaar."

Toch kreeg het model niet alles voor elkaar bij de creatie van haar barbiepop. "Ik wilde eigenlijk dat ze ook cellulitis had, maar plastic en cellulitis blijken niet echt samen te gaan."