ANP Gigi Hadid heeft acteerambities

LOS ANGELES - Gigi Hadid zou graag een keer in een film spreken. Het model denkt echter niet dat ze op dit moment al toe is aan haar eerste acteerklus.

Door ANP - 15-11-2016, 3:23 (Update 15-11-2016, 3:23)

In het Amerikaanse tijdschrift Allure vertelt Gigi dat ze al enkele keren is benaderd, maar dat het elke keer ging om de rol van 'het domme model'. Op het moment verdiept ze zich in de acteerkunst. "Ik denk dat ik in mijn leven maar één of twee films zou maken, dan wil ik wel dat ze goed zijn."

In het interview vertelt Gigi ook over de ziekte van haar moeder, Yolanda Hadid. De als Yolanda van den Herik geboren Nederlandse lijdt al jaren aan de ziekte van Lyme. Het blad beschrijft dat Gigi erg emotioneel wordt als ze het over haar moeders ziekte heeft. "Ze kon soms niet naar mijn volleybalwedstrijden komen omdat het licht en geluid te veel voor haar waren", aldus Gigi, die Yolanda beschrijft als een "power moeder".

In het blad, dat Gigi's volle wangen toeschrijft aan haar Nederlandse afkomst, vertelt het model ook over haar relatie met Zayn Malik, voormalig lid van One Direction. Het tweetal kookt graag samen en het model deelt de mening van de fans van de zanger. "Nee, het is niet onprettig om daar naar te kijken", aldus Gigi over Zayn zonder shirt. "Daar zal je me nooit over horen klagen."