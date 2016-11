Meeste Critics' Choice-nominaties voor HBO

ANP Meeste Critics' Choice-nominaties voor HBO

LOS ANGELES - HBO maakt kans op de meeste Critics' Choice Awards volgende maand. De zender kreeg maandag 22 nominaties.

Door ANP - 15-11-2016, 2:55 (Update 15-11-2016, 2:55)

In de hoofdcategorieën maakt HBO steeds dubbel kans op een prijs. Comedies Veep en Silicon Valley zijn beide genomineerd, in de categorie Drama maken zowel Westworld als Game Of Thrones een kans. Ook twee televisiefilms van HBO zijn in de race voor een beeldje: zowel All The Way met Bryan Cranston als Confirmation met Kerry Washington komen in aanmerking voor een Critics' Choice Awards.

Netflix werd veertien keer genomineerd, onder meer voor comedy Unbreakable Kimmy Schmidt, animatie BoJack Horseman en dramaseries Stranger Things en The Crown maken kans op een award.

Grote winnaar bij de Emmy's in september The People v O.J. Simpson is ook voor de Critics' Choice Awards meerdere keren genomineerd. Cuba Gooding Jr. en Courtney B. Vance maken kans op de prijs voor beste mannelijke hoofdrol, Sarah Paulson is in de race voor de beste vrouwelijke hoofdrol en de serie maakt een kans in de categorie Beste Televisiefilm of Miniserie.