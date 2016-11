Sting had het moeilijk in Bataclan

AMSTERDAM - Sting vond zijn optreden in Bataclan ‘niet de makkelijkste show van mijn leven’. Dat zei de zanger maandag in RTL Late Night. Zaterdag was hij de eerste artiest die weer optrad in de Parijse concertzaal waar een jaar geleden 89 doden vielen bij een terroristische aanslag.

Door ANP - 15-11-2016, 0:01 (Update 15-11-2016, 0:01)

“Het was balanceren”, vertelde Sting. “Ik moest rekening houden met de gevoelens van de nabestaanden en overlevenden die bij mijn concert waren. Daarom heb ik een minuut stilte gehouden en daarna een rustig nummer, Fragile, gespeeld. Maar ik wilde ook de muziek vieren.”

Op Stings setlist in Parijs stond onder meer het nummer Inshallah, wat hem veel kritiek opleverde. De zanger wil met het nieuwe lied hoop overbrengen, maar de titel - een Arabische term vergelijkbaar met het christelijke Deo volente - zou het ongeschikt hebben gemaakt voor het beladen concert in Bataclan.

“Het is absoluut geen ongepast nummer”, reageerde Sting maandag op de kritiek. “Ik wilde het hele publiek erbij betrekken, ook de moslims die in de zaal stonden.”