ANP Tegenspeler viel voor Angela Schijf

AMSTERDAM - Een ‘onhoudbare situatie’ deed Angela Schijf en haar man Tom Van Landuyt besluiten op zoek te gaan naar andere muzikanten voor hun voorstelling Kreutzersonate. De Vlaamse muzikanten Jolente De Maeyer en Nikolaas Kende stapten daarop naar de rechter, die besloot dat Angela en Tom de voorstelling na dit jaar niet meer op mogen voeren.

Door ANP - 14-11-2016, 23:46 (Update 14-11-2016, 23:46)

“Hij kreeg gevoelens voor mij”, vertelde Angela in RTL Late Night over de ‘onhoudbare situatie’. “We stonden met twee koppels op het toneel en dat was niet fijn. Je staat met je ziel open als je speelt en dat is iets heel gevoeligs. Je moet daarvoor echt op één lijn zitten en dat zaten we niet meer. Dus wij zijn naar Nederland gegaan en hebben dat met nieuwe muzikanten gedaan.”

Begin deze maand verbood de Antwerpse rechtbank van koophandel een deel van de Nederlandse tournee van het toneelstuk Kreutzersonate. De Maeyer en Kende zouden een deel van de muziek die in de voorstelling te horen is, hebben samengesteld. Die muziek mag nu al geen deel meer uitmaken van het stuk. Naastdeburen, het theaterhuis van Angela en Tom, ging in beroep tegen het besluit van de rechter.