ANP Mond dicht tijdens première Zevende hemel

AMSTERDAM - Hoewel in de nieuwe Nederlandse film De zevende hemel heel wat bekende liedjes zitten, lijkt het hoofdrolspeelster Tjitske Reidinga geen goed idee als het publiek maandagavond meezingt. “Hou maar gewoon even je mond”, tipte de actrice de genodigden voor de première in RTL Boulevard.

Door ANP - 14-11-2016, 20:12 (Update 14-11-2016, 20:12)

De zevende hemel, geregisseerd door Job Gosschalk, beleeft maandagavond zijn première in Koninklijk Theater Carré. “Het is luxe en chic en ze wilden ons hebben”, verklaarde Jan Kooijman, die ook in een van de hoofdrollen te zien is, de keuze voor het theater. “En het geluid is heel goed daar”, vulde Noortje Herlaar, eveneens een van de hoofdrolspelers, aan.

Ook Jan is van mening dat maandag nog niet meegezongen moet worden, maar hij ziet wel iets in een ‘singalong à la Grease’. “Dat mensen over vijftien jaar nog meezingen, dat zou leuk zijn.”