Marjolijn Touw doet stem in Disneyfilm Vaiana

AMSTERDAM - Actrice Marjolijn Touw spreekt de stem in van oma Tala in de Nederlandse versie van de nieuwe Disneyfilm Vaiana. Dat heeft de distributeur maandag gemeld.

Door ANP - 14-11-2016, 13:47 (Update 14-11-2016, 13:47)

Eerder werd al bekend dat Vajèn van den Bosch, René van Kooten en Kenny B hun stem hebben geleend aan personages in de film. Vaiana vertelt over een avontuurlijke tiener die met de hulp van de halfgod Maui de oceaan overzeilt om zichzelf te bewijzen. Haar oma Tala haalt Vaiana over de reis te ondernemen tegen de wil van haar vader, het stamhoofd, in.

Actrice Marjolijn Touw heeft een lange staat van dienst op het gebied van het inspreken van stemmen. Zij werkte eerder mee aan Nederlandse versies van animatiefilms als A Bug's Life, Finding Nemo, The Little Mermaid en Finding Dory.

Vaiana is gemaakt door het team achter onder meer Aladdin en The Little Mermaid. De muziek is gecomponeerd door Lin-Manuel Miranda, de man achter Hamilton. De animatiefilm draait vanaf 30 november in de Nederlandse bioscopen.